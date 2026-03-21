Правительство внесло изменения в правила использования маткапитала

Правительство России расширило возможности использования материнского капитала. Как стало известно ТАСС из документа кабинета министров, теперь сертификатами можно будет оплачивать ипотечные займы, выданные региональными микрокредитными компаниями (МКК), которые на 100 процентов принадлежат субъектам федерации. Соответствующие изменения внесены в правила направления средств господдержки.
Возможность для таких организаций выдавать ипотеку появилась еще в октябре 2025 года. Согласно новым поправкам, материнский капитал разрешается использовать аналогично тому, как это происходит с банковскими кредитами: средства можно направить на первоначальный взнос, а также на погашение основного долга или процентов по займу, полученному в региональной МКК.
Кроме того, правительство уточнило требования к земельным участкам, где за счет материнского капитала допускается строительство жилого дома. Поправки связаны с изменениями в законодательстве о садоводстве, вступившими в силу в июле 2025 года. Вместо прежней формулировки «для ведения садоводства» теперь будет применяться «для ведения садоводства для собственных нужд».
Также перечень разрешенных назначений участков дополнен: помимо индивидуального жилищного строительства, теперь это будут блокированная жилая застройка и садоводство для собственных нужд, но только в тех случаях, когда стройка ведется с привлечением подрядной организации и с использованием эскроу-счетов.
