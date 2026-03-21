Названа сохраняющаяся популяция амурского тигра в России

Ранее генеральный директор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев рассказал о случае в Приморском крае. Там хищник, предположительно дальневосточный леопард, напал на домашних животных. Сначала зверь утащил в лес собаку, но та вырвалась. Затем хищник вернулся и растерзал кошку.