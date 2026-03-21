После прихода плазмы от вспышки на Солнце на Земле началась магнитная буря

На Земле началась магнитная буря после прихода плазмы от вспышки на Солнце. Об этом в субботу, 21 марта, сообщила лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
— Началась ожидавшаяся весь день магнитная буря. Регистрируются очень сильные полярные сияния (в районе высшего балла), но центр наиболее интенсивного свечения уже успел довольно сильно сместиться в сторону Европы, — говорится в Telegram-канале лаборатории.
Уточняется, что вспышка на Солнце произошла 16 марта, но магнитная буря началась через пять суток. Ее уровень составляет G1.7, то есть буря относится к разделу слабых.
Ученые сообщили, что буря может продлиться шесть дней.
14 марта в ИКИ РАН передавали, что на Земле прошла первая продолжительная магнитная буря весны. Примерно с полуночи по московскому времени фиксировалась планетарная магнитная буря.
Также 13 марта произошла мощная вспышка на Солнце. В тот день в ИКИ РАН предупредили, что на Земле возможны слабые и средние магнитные бури из-за корональной дыры на Солнце.