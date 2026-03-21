На константиновском направлении расчет РСЗО «Град» 103-го полка Южной группировки войск уничтожил два пункта управления беспилотниками, узел связи и не менее 12 военнослужащих ВСУ.
По данным Министерства обороны РФ, координаты целей были получены от разведывательного БПЛА Zala. Получив данные, артиллеристы оперативно вышли в район боевого применения и нанесли залповый удар дальнобойными реактивными снарядами по скоплению противника на дистанции более 25 км.
Кроме того, в Минобороны сообщили, что на красноармейском направлении в Донецкой Народной Республике был уничтожен пункт управления беспилотниками ВСУ. Уточняется, что огонь вел расчет гаубицы Д-30 группировки войск «Центр». По данным ведомства, российские военнослужащие также поразили украинских штурмовиков, выдвигавшихся на рубеж атаки.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил о том, что российские военные продвинулись на востоке Константиновки.