Красноярка потеряла почти полмиллиона, пытаясь заработать на лайках и отзывах в маркетплейсе

Жительница Красноярска 33 лет обратилась в полицию после того, как мошенники похитили у нее почти полмиллиона рублей. Об этом рассказали в пресс-службе краевого МВД.
Женщина искала в мессенджере подработку и вышла на «менеджера маркетплейса», который предложил легкий заработок — ставить лайки и писать отзывы для поднятия рейтинга товаров.
По условиям, она должна была переводить деньги на разные счета, а ей обещали вернуть сумму за заказы. Женщина начала переводить средства на карты, которые, как позже выяснилось, не имели отношения ни к маркетплейсу, ни к реальным заказам. Всего она перевела более 400 тысяч рублей, из которых 300 тысяч — кредитные.
В полиции возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве.
По последним данным прокуратуры, с начала года жертвами интернет-преступников стали 1209 жителей края, ущерб превысил 403 миллиона рублей. Только за минувшую неделю дистанционным способом у 122 человек похитили более 35 миллионов рублей. При этом раскрываемость таких преступлений составляет чуть больше 25%. В суды уже направили 148 уголовных дел о хищениях в IT-сфере.
