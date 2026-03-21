Глеб Никитин призвал бизнес побороться за звание «Экспортер года»

Региональные компании могут подать заявки на престижную премию до 31 мая. В этом году организаторы добавили номинации за цифровые и маркетинговые прорывы.

Нижегородские предприятия приглашаются к участию в федеральном конкурсе «Экспортер года. Сделано в России». Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин в своём канале в MAX, подчеркнув, что регион традиционно удерживает лидерство по внедрению инноваций и развитию высокотехнологичного экспорта. На сегодняшний день Нижегородская область поставляет оборудование, ИТ-решения и фармацевтику в более чем 100 стран мира.

В 2026 году Российский экспортный центр (РЭЦ) расширил линейку номинаций, сделав акцент на технологичном бизнесе, ИТ-секторе и туристических фирмах. Подать электронную заявку на участие компании могут до 31 мая на официальном сайте премии, для регистрации потребуется только ИНН организации. Поддержка экспортеров в регионе осуществляется в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» при участии профильного регионального Центра.

Глеб Никитин отметил, что участие в премии — это не только имиджевый ход, но и возможность повысить инвестиционную привлекательность бизнеса. Благодаря статусу крупнейшего транспортно-логистического узла на пересечении международных трасс, Нижегородская область обладает стабильным грузопотоком, что позволяет местным компаниям эффективно конкурировать на глобальном рынке и укреплять статус надежных партнеров.

