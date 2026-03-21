Глеб Никитин призвал бизнес побороться за звание «Экспортер года»

Нижегородские предприятия приглашаются к участию в федеральном конкурсе «Экспортер года. Сделано в России». Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин в своём канале в MAX, подчеркнув, что регион традиционно удерживает лидерство по внедрению инноваций и развитию высокотехнологичного экспорта. На сегодняшний день Нижегородская область поставляет оборудование, ИТ-решения и фармацевтику в более чем 100 стран мира.