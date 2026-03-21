От +3 до +11, дождь и порывистый ветер: Какой будет погода в Ростове-на-Дону 21 марта

По прогнозу синоптиков, погода в Ростове-на-Дону 21 марта будет облачной, с дождем и порывистым ветром. Подробный прогноз на субботу узнали у специалистов регионального гидрометцентра.
Осадки в Ростове-на-Дону и Ростовской области.
Согласно прогнозу, 21 марта в донской столице ожидается облачная погода с прояснениями. Днем пройдет небольшой дождь при северо-восточном ветре 8 — 13 м/с. В ночь на 22 марта будет пасмурно, возможен дождь. Ветер усилится до 9 −14 м/с.
В Ростовской области в субботу также прогнозируется облачность с прояснениями. Местами пройдут небольшие и умеренные дожди. Ветер северо-восточного направления разовьет скорость до 8 — 13 м/с, а днем в отдельных районах его порывы будут достигать 15 м/с. В ночь на воскресенье снова будет облачно, местами пройдет небольшой, а в отдельных районах — умеренный дождь.
Температура воздуха и давление в Ростове-на-Дону и области.
Днем 21 марта в Ростове-на-Дону температура воздуха составит +9 — +11 градусов. В ночь на 22 марта столбики термометров опустятся до +3 — +5.
В Ростовской области дневная температура воздуха будет колебаться от 7 до 12 градусов тепла, а в отдельных районах возможно потепление до +15 градусов. В ночь на воскресенье ожидается от 0 до 5 градусов тепла, при прояснениях возможно похолодание до −4.
Атмосферное давление в течение суток будет находиться в пределах нормы — от 744 до 764 миллиметров ртутного столба.
