Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

От +3 до +11, дождь и порывистый ветер: Какой будет погода в Ростове-на-Дону 21 марта

От −4 до +15, дождь и ветер обещают синоптики в Ростовской области в субботу.

Источник: Комсомольская правда

По прогнозу синоптиков, погода в Ростове-на-Дону 21 марта будет облачной, с дождем и порывистым ветром. Подробный прогноз на субботу узнали у специалистов регионального гидрометцентра.

Осадки в Ростове-на-Дону и Ростовской области.

Согласно прогнозу, 21 марта в донской столице ожидается облачная погода с прояснениями. Днем пройдет небольшой дождь при северо-восточном ветре 8 — 13 м/с. В ночь на 22 марта будет пасмурно, возможен дождь. Ветер усилится до 9 −14 м/с.

В Ростовской области в субботу также прогнозируется облачность с прояснениями. Местами пройдут небольшие и умеренные дожди. Ветер северо-восточного направления разовьет скорость до 8 — 13 м/с, а днем в отдельных районах его порывы будут достигать 15 м/с. В ночь на воскресенье снова будет облачно, местами пройдет небольшой, а в отдельных районах — умеренный дождь.

Температура воздуха и давление в Ростове-на-Дону и области.

Днем 21 марта в Ростове-на-Дону температура воздуха составит +9 — +11 градусов. В ночь на 22 марта столбики термометров опустятся до +3 — +5.

В Ростовской области дневная температура воздуха будет колебаться от 7 до 12 градусов тепла, а в отдельных районах возможно потепление до +15 градусов. В ночь на воскресенье ожидается от 0 до 5 градусов тепла, при прояснениях возможно похолодание до −4.

Атмосферное давление в течение суток будет находиться в пределах нормы — от 744 до 764 миллиметров ртутного столба.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.