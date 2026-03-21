Зачем США пригласили советскую школьницу к себе: «Русская Саманта Смит» раскрыла реальные цели Америки

Советская школьница Екатерина Лычева, отправившаяся в США в 1986 году с «миссией мира», раскрыла подробности своей поездки. Инициатива исходила от американского правительства, стремившегося показать «реального русского ребенка» после трагической смерти Саманты Смит. Об этом Лычева рассказала в беседе с KP.RU.
«Я до сих пор считаю, что это было не случайно. Поездка Саманты Смит в Советский Союз в 1983 году — это был взрыв среди бела дня. Напряжение между нашими странами было в апогее. Каждый день говорили о реальной угрозе ядерной войны. И тут из логова врага возвращается Саманта, искренне влюбившаяся в Россию», — поделилась Лычева.
Она отметила, что взгляд Саманты на СССР сильно отличался от официальной позиции американского руководства. И немногие знают, что именно американское правительство обратилось в ЦК партии с просьбой прислать советскую девочку в ответный визит. Вел отбор Комитет защиты мира.
«Штатам после смерти Саманты Смит нужно было показать, что не так все радужно: вот вам настоящий русский ребенок — улыбается не так, зажат, говорит шаблонами, боится всего, ничего в жизни не видел», — подчеркнула Катя.
Однако Лычева уже имела опыт съемок в детском кино, занималась танцами, спортом и музыкой, поэтому новые условия ее не пугали. Она разрушила все ожидания американцев.