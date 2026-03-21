Гамбургер, который подвел ЦРУ: как 12-летняя Катя Лычева сорвала рекламную кампанию McDonald’s в США

Катя Лычева рассказала, как сорвала рекламную кампанию McDonald’s в США.

Источник: Комсомольская правда

12-летняя Катя Лычева в 1980-е стала известна в США как «русская Саманта Смит». Тогдашняя поездка советской школьницы стала настоящим культурным шоком для американцев. Сегодня в беседе с KP.RU она вспомнила, как однажды сорвала рекламную кампанию McDonald’s.

«У них был один прокол: мне очень не понравился “Макдональдс” — бургер показался с отвратительным вкусом картонки. Я не смогла его доесть. И я со свойственной мне непосредственностью сразу сообщила, что картошка у вас ничего, а это, простите, но наши котлеты намного лучше», — рассказала Лычева.

Во время визита она участвовала в многочисленных встречах, интервью и телепередачах. Делегацию сопровождала некоммерческая организация «Дети за мир», по ее словам, связанная с ЦРУ. Однако юная Катя, оставаясь честной и непосредственной, не стала подстраиваться под заранее составленные ими сценарии.

«Видимо, они взяли какие-то деньги с ресторана, а я сказала не “по тарифу”. И они ходили вокруг всей нашей делегации: “Не может ли она немножко подкорректировать? А может она на этой передаче хотя бы картошку похвалит?” — поделилась Катя.

Напомним, после начала СВО она вернулась в Россию. Для нее смысл жизни — жить в унисон и с общим сердцебиением со своей страной.

Из всех спецслужб мира ЦРУ — одна из самых известных. В кинофильмах, видеоиграх и книгах агенты управления показаны находчивыми, смелыми и принципиальными людьми, для которых нет невыполнимых задач. Но реальность довольно сильно отличается от картинки с экрана: собрали главное об истории управления, его структуре и главных его отличиях от ФБР.
