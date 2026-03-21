Народные приметы на 22 марта: чего нельзя делать, чтобы не было беды?

22 марта Церковь чтит память 40 мучеников, в Севастийском озере мучившихся. Также день известен как Сорок сороков.
На Руси эту дату часто называли Днем жаворонка и связывали с ней ряд строгих запретов. Наши предки старались неукоснительно следовать предписаниям своих праотцов, чтобы избежать бед и напастей. Также они прислушивались к рекомендациям мудрецов далекого прошлого в надежде привлечь удачу, разбогатеть и укрепить отношения в семье.
Народные приметы на 22 марта: что нельзя делать.
В старину считалось, что 22 марта нельзя ни на кого злиться, так как из-за этого можно заболеть. Не рекомендуется и вступать с кем-либо в споры: разногласия могут привести к крупной ссоре, из-за которой даже близкие родственники и старые друзья начнут враждовать.
День не подходит для дальних поездок. Наши предки говорили, что в пути с человеком может произойти что-то страшное. Если же отправиться в дорогу все же необходимо, важно взять с собой икону или оберег.
Не стоит вставать с постели с левой ноги. Тогда весь день будут преследовать неудачи.
Нельзя прогонять от дома кошек и собак — к конфликтам в семье.
Если верите в приметы, не давайте никому взаймы. Долг вам не вернут.
Юным девушкам в этот день не рекомендуется долго смотреться в зеркало, так как нечисть может похитить красоту и молодость.
Постарайтесь не совершать лишних покупок. 22 марта лучше экономить, чтобы не оказаться в долговой яме.
Ни в коем случае не стоит пропускать завтрак. Якобы из-за этого можно потерять работу.
Никому ничего не обещайте. Обстоятельства сложатся таким образом, что сдержать слово у вас не получится, а человек, который на вас рассчитывал, разочаруется в вас раз и навсегда.
В старину жены не добавляли в еду перец и чеснок. Они опасались испортить отношения с мужем.
Чтобы супруг не загулял, в этот день замужние женщины не встречались с подругами.
Фото: Алиса AI.
Народные приметы на 22 марта: что можно делать.
В День жаворонка на Руси было принято встречать этих птиц. Люди верили, что увидев пернатых в небе, весь год счастливы будут. Также появление жаворонков связывали с приходом настоящей весны. А чтобы на улице быстрее разогрело, наши предки готовили выпечку в виде птичек. Хозяйки старались сделать как можно больше таких булочек, чтобы не только накормить домочадцев, но и угостить всех соседских детишек.
День подходит для отдыха и семейного времяпрепровождения. Можно отправиться на прогулку: люди в старину старались подставить лицо солнечным лучам, чтобы светило даровало им здоровье.
Также 22 марта наши пращуры обязательно проветривали жилище. Они не сомневались: весенний ветер «выдует» из дома все проблемы.
Чтобы приманить денежную удачу, люди на Руси прятали монету в выпечку и бросали в поле, читая специальный заговор. Существовало поверье, что если провести этот ритуал, уже летом удастся разбогатеть.
Нужно запомнить сон в ночь на 22 марта, он может оказаться вещим. Правда, сбудется он не скоро — лишь через три месяца.
Фото: Алиса AI.
Народные приметы о погоде на 22 марта.
Теплую погоду в День жаворонка раньше считали обманчивой. Если к 22 марта на улице разогрело, ровно через неделю вернутся морозы, говорили наши предки.
А вот похолодание считалось последним капризом зимы. Со следующего дня будет становиться все теплее и теплее, а к началу будущего месяца весна окончательно вступит в свои права.
Дождь 22 марта на Руси называли предвестником «мокрого лета». Если же облака плывут быстро и день проходит без осадков, урожай в этом году будет щедрым.
Именинники 22 марта.
В этот день именины отмечают Акакий, Александр, Афанасий, Валерий, Иван, Илья, Кирилл, Леонтий, Николай, Тарас, Феодул и Феофил.