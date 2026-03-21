США могут устроить провокацию для оправдания войны в Иране

Соединенным Штатам Америки для полномасштабного наземного вторжения в Иран нужна группировка не менее 500 тысяч человек и серьезная провокация, похожая на теракт 11 сентября 2001 года. Об этом aif.ru заявил военный эксперт Юрий Кнутов, комментируя ускоренную переброску морпехов США на Ближний Восток.
По данным телеканала NBC, США ускоряют отправку вооруженных сил на Ближний Восток. Более 2 тысяч морпехов из Сан-Диего прибудут в регион в ближайшие дни раньше запланированного срока.
«Если говорить не про точечную операцию, а реальное вторжение в Иран, то для этого США нужно 500 тысяч человек, это 100−150 тысяч тех, кто будет обеспечивать логистику, перевозить войска, оказывать поддержку и так далее. Все это можно организовать только в одном случае — если будет создана коалиция. Такое количество можно собрать примерно за полгода», — отметил Кнутов.
Эксперт добавил, что американцы могут организовать провокацию, чтобы оправдать вторжение в Иран.
«Я думаю, что американцы могут рассматривать организацию провокации, похожей на 11 сентября 2001 года, чтобы обвинить во всем Иран и после этого начать крупную масштабную операцию. Но это произойдет в случае, если не получится провести операцию по вывозу обогащенного урана», — пояснил собеседник aif.ru.