Силы ПВО отразили массированную атаку беспилотников на Ростовскую область

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. В девяти районах Ростовской области отразили массированную атаку дронов ВСУ, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
«Сегодня ночью и утром Ростовская область подвергалась массированной воздушной атаке. Порядка девяти десятков БПЛА отражены в девяти районах области: Чертковском, Миллеровском, Тарасовском, Боковском, Милютинском, Шолоховском, Кашарском, Красносулинском, Каменском», — говорится в его публикации на платформе MAX.
Информация о пострадавших и разрушениях на земле уточняется.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.