«Свобода — это когда можно есть мороженое с больным горлом»: Катя Лычева спустя 40 лет рассказала, как поставила в тупик журналистов в США

Катя Лычева — советская школьница, которая в 1986 году отправилась в США с «миссией мира» после трагической смерти Саманты Смит. Сегодня, спустя 40 лет, она рассказала КP.RU, как тогда ставила в тупик американских журналистов.
«Представь, с 7 утра и до ночи ты на всяких шоу — “Good morning America”, “Good night America”, бесконечные интервью. И в прямом эфире на всю страну уже прощаясь журналист вдруг говорит: “Простите, последний вопрос. А что для тебя значит свобода?” — поделилась Лычева.
По ее словам, подготовка к интервью шла в основном дома. Мама учила ее отвечать на каверзные вопросы. Как поделилась Катя, именно в тот момент американские журналисты прямо застыли в предвкушении.
«А я с больным горлом приехала и говорю: “Ой, для меня свобода — это когда можно есть мороженое, даже если у тебя болит горло, и никто тебе ничего не скажет!” — вспомнила Катя.
