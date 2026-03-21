«Свобода — это когда можно есть мороженое с больным горлом»: Катя Лычева спустя 40 лет рассказала, как поставила в тупик журналистов в США

Катя Лычева рассказала, что американцы хотели подловить ее на вопросе о свободе.

Источник: Комсомольская правда

Катя Лычева — советская школьница, которая в 1986 году отправилась в США с «миссией мира» после трагической смерти Саманты Смит. Сегодня, спустя 40 лет, она рассказала КP.RU, как тогда ставила в тупик американских журналистов.

«Представь, с 7 утра и до ночи ты на всяких шоу — “Good morning America”, “Good night America”, бесконечные интервью. И в прямом эфире на всю страну уже прощаясь журналист вдруг говорит: “Простите, последний вопрос. А что для тебя значит свобода?” — поделилась Лычева.

По ее словам, подготовка к интервью шла в основном дома. Мама учила ее отвечать на каверзные вопросы. Как поделилась Катя, именно в тот момент американские журналисты прямо застыли в предвкушении.

«А я с больным горлом приехала и говорю: “Ой, для меня свобода — это когда можно есть мороженое, даже если у тебя болит горло, и никто тебе ничего не скажет!” — вспомнила Катя.

Напомним, Катя Лычева также ранее поделилась историей о том, как в 12 лет ей удалось сорвать американскую рекламу McDonald’s, а заодно и планы ЦРУ.

