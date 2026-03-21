Овечкин не набрал очков в матче НХЛ с «Нью-Джерси»

ВАШИНГТОН, 21 марта. /ТАСС/. Российский нападающий и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин не набрал очков в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Нью-Джерси».
Игра завершилась победой «Вашингтона» со счетом 2:1. В составе хозяев голы забили Райан Леонард (10-я минута) и Алексей Протас (59). У гостей отличился Йеспер Братт (60).
Овечкин провел 70-й матч в текущем регулярном чемпионате, на счету форварда 25 голов и 27 результативных передач. В 11 встречах после возобновления сезона, который прерывался из-за проведения олимпийского турнира, россиянин забросил три шайбы и отдал один голевой пас. В регулярных чемпионатах он забил 922 гола и является рекордсменом по этому показателю. В списке лучших снайперов лиги с учетом плей-офф он занимает второе место (999 шайб), уступая канадскому форварду Уэйну Гретцки (1 016).
«Вашингтон» занимает 6-е место в турнирной таблице Столичного дивизиона с 78 очками в 70 встречах. «Нью-Джерси» располагается на 7-й позиции в дивизионе с 72 очками после 69 игр. В следующем матче «Вашингтон» примет «Колорадо» 22 марта, «Нью-Джерси» 25 марта сыграет в гостях против «Далласа».