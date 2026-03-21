Овечкин не набрал очков в матче НХЛ с «Нью-Джерси»

Овечкин провел 70-й матч в текущем регулярном чемпионате, на счету форварда 25 голов и 27 результативных передач. В 11 встречах после возобновления сезона, который прерывался из-за проведения олимпийского турнира, россиянин забросил три шайбы и отдал один голевой пас. В регулярных чемпионатах он забил 922 гола и является рекордсменом по этому показателю. В списке лучших снайперов лиги с учетом плей-офф он занимает второе место (999 шайб), уступая канадскому форварду Уэйну Гретцки (1 016).