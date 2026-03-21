Власти Японии предостерегли жителей от панических закупок туалетной бумаги

Японцев призвали сохранять спокойствие и не скупать в больших количествах туалетную бумагу на фоне ситуации вокруг Ирака. С таким призывом выступило министерство экономики, торговли и промышленности Страны восходящего Солнца.
«Туалетная бумага почти полностью производится внутри страны. В качестве сырья используются собранная внутри страны макулатура и целлюлоза, и зависимости от поставок с Ближнего Востока практически нет, поэтому прямого влияния нет», — сказано в релизе, который ведомство опубликовало в социальной сети Х.
Почему из-за войны в Иране мир ждет продовольственный кризис, и в каком случае Россия может от этого выиграть, читайте здесь на KP.RU.
Ранее доцент Борисова спрогнозировала рост цен в РФ на товары с Ближнего Востока, речь об овощах, фруктах и мобильных телефонах.
При этом доцент Хачатурян считает, что из-за иранской войны в России могут подорожать специи.