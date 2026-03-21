На Западе назвали сумму ущерба базам США за 14 дней конфликта с Ираном

«Ущерб американским базам в регионе был недооценен. Полная сумма станет известна только после поступления дополнительной информации», — передает телерадиокомпания со ссылкой на источники.
Согласно отчету, масштаб ущерба американским военным базам в регионе значительно превысил предварительные оценки. На нескольких объектах выведены из строя ключевые компоненты ПВО и радиолокационных систем, что может ограничить оперативные возможности американских сил в регионе.
Уточняется, что процесс восстановления поврежденных объектов займет длительный период и потребует крупных вложений.
Однако президент США Дональд Трамп накануне заявил, что Вашингтон рассматривает сворачивание усилий на Ближнем Востоке.