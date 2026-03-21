Градус растёт. В Пермском ЦГМС рассказали о погодных аномалиях и половодье

В дневные часы наблюдается плюсовая температура, отмечаются отдельные рекорды, в тоже время практически нет осадков. Ранний приход тепла положительно сказывается на ситуации, снижая вероятность высокого половодья. Таяние снега будет постепенным. Более активная фаза начнётся, как обычно, не ранее конца марта и продлится до начала мая. Отмечу, что высокое половодье определяют несколько факторов, в числе которых не только обилие снега, но и насыщение почвы влагой, высокая водность рек, для чего предшествующие осень и лето должны быть чрезвычайно дождливыми, а этого в 2025 г. не наблюдалось. Более точный прогноз с указанием территорий, которые может подтопить, обычно выстраивается во второй половине марта, когда снегонакопление максимальное.