Синоптик Макарова: дефицит осадков в Москве привел к ухудшению качества воздуха

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Дефицит осадков в Москве наблюдается в марте, он и отсутствие ветра привели к ухудшению качества воздуха — накопившаяся за зиму грязь поступает в воздух и задерживается в нем. Об этом сообщила ТАСС ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.
«У нас накопился некоторый дефицит осадков за март месяц. После зимы, как правило, сходит снежный покров, и мы видим, сколько всего накопилось грязного за зиму. И вот это все начинает поступать в воздух, и уже начинают жаловаться аллергики и те, у кого проблемы с органами дыхания, потому что качество воздуха становится не самым хорошим», — сказала Макарова.
Она объяснила, что ситуацию ухудшает и отсутствие ветра, «то есть хорошего перемешивания воздуха, что наблюдается в условиях антициклона». По словам синоптика, из-за слабого перемешивания воздуха происходит накопление вредных примесей.