Как советская школьница поставила президента США в тупик: что сказала Катя Лычева

Когда 12-летняя советская школьница Катя Лычева впервые встретилась с президентом США Рональдом Рейганом, она не ожидала, что своим выступлением поставит его в неловкое положение. Девочка приехала с миссией мира, а американский президент не знал, что ответить на ее речь о разоружении и честном отношении к СССР.
«Была моя речь. О том, что будущее принадлежит нам, детям. Что мы разоружаемся, предлагаем вам постоянно сокращать ядерное оружие, выступаем с мирными инициативами. По-моему, даже тогда я говорила о том, что мы, русские, не начинаем войны. Та же риторика, на самом деле, что и сейчас», — вспомнила Лычева в беседе с KP.RU.
В Нью-Йорке она посмотрела фильм «Рокки» с советским боксером. Ей было до слез обидно, что американцы изобразили его таким агрессивным. Она пыталась показать, что русские люди не такие, а Рейган слушал ее с явным удивлением.
«Стоял и молчал. Я ждала какой-то реакции. А он прям очень-очень растерянный, зачем-то несколько раз взъерошил меня по голове, словно погладил очень нервно. Буквально несколько фраз: “Рады вас принять, хорошей поездки”. И все», — добавила Катя.
После возвращения домой она получила письмо из Белого дома, где президент ответил на каждый ее тезис.
Ранее она объяснила, какие цели преследовали США, приглашая советскую школьницу с ответным визитом. До этого в СССР побывала американка Саманта Смит.