Первый региональный маткапитал без подачи заявления вручили в Красноярском крае

В Красноярском крае впервые вручили региональный материнский капитал, оформленный в проактивном формате — без подачи заявления со стороны семьи. Получательницей стала жительница Красноярска Анастасия Хренкова, которая недавно родила третьего ребёнка. Было очень неожиданно, когда нам позвонили и сообщили, что нам уже оформлен региональный маткапитал. Мы, безусловно, знали о такой мере поддержки и предполагали подать на неё пакет документов чуть позже. Очень здорово, что всё назначили без нашего участия. Этот сертификат мы планируем направить на улучшение жилья, — поделилась Анастасия Хренкова. Нововведение стало возможным благодаря изменениям в региональном законодательстве. Теперь данные о рождении детей автоматически поступают в государственную информационную систему, а специалисты соцзащиты самостоятельно оформляют сертификаты тем, кто имеет на них право. Семьям больше не нужно собирать документы и обращаться с заявлением. Мероприятия по упрощению для граждан, особенно для семей с детьми, процессов обращения за теми или иными льготами и выплатами находятся на особом контроле губернатора. Ранее, в рамках нацпроекта «Семья» и федерального проекта «Государство для людей» проактивный формат предоставления был введен в отношении выплат на близнецов, ежегодной выплаты на детей-школьников из многодетных семей и компенсации им за пополнение базовых поездок по социальной карте. Теперь этот перечень пополнился и оформлением сертификата регионального маткапитала, — отметила министр социальной политики Красноярского края Ирина Пастухова В Красноярском крае маткапитал предоставляется в двух случаях: при рождении первого ребёнка у женщины до 23 лет включительно и при рождении третьего или последующего ребёнка. В 2026 году его размер составляет 106 200 рублей и 196 470 рублей соответственно. Средства можно направить на улучшение жилищных условий, образование, покупку автомобиля, технические средства реабилитации, ремонт жилья или получать ежегодную выплату. Напомним, что Красноярский край стал одним из регионов-лидеров по мерам социальной поддержки в России.