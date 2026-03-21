Клименко: Telegram не сможет обойти блокировку РКН, как в 2018-м

Telegram блокировали в 2018 году, но сняли ограничения в 2020-м. Эксперт Клименко сказал, может ли такая же история повториться в 2026 году.

Источник: Аргументы и факты

Telegram вряд ли сможет справиться с блокировкой Роскомнадзора, как это было в 2018 году. Об этом aif.ru заявил председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.

В последние дни пользователи Telegram стали активно жаловаться на доступность мессенджера. Наблюдаются проблемы как с отправкой текстовых сообщений, так и с загрузкой медиафайлов. СМИ утверждали, что мессенджер могут заблокировать 1 апреля.

В 2018 году Telegram уже блокировали в РФ, в 2020 году ограничения были сняты.

«Думаю, что вариант 2018 года не пройдет. Тогда блокировали тупо по IP раз в сутки, у Роскомнадзора ничего не было. Сейчас у РКН есть технические средства противодействия угрозам (ТСПУ), которые стоят у операторов, мониторят трафик и блокируют VPN. Я думаю, что какие-то встроенные прокси будут внутри Telegram, это может быть каким-то коротким решением проблемы, но варианта, что мессенджер будет полностью функционировать, а Роскомнадзор за этим будет наблюдать, точно не будет. В этот раз повторения истории 2018 года не будет», — сказал Клименко.

Эксперт добавил, что Дуров не делает ничего для того, чтобы мессенджер смог продолжить работу в России. Telegram в ближайшее время будет заблокирован, считает он.