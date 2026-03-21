Теннисист Хачанов вышел в третий круг «Мастерса» в Майами

Россиянин в двух сетах победил Роберто Баутиста-Агута из Испании.

ВАШИНГТОН, 21 марта. /ТАСС/. Россиянин Карен Хачанов обыграл испанца Роберто Баутиста-Агута в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии «Мастерс» в Майами (США, штат Флорида).

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:3 в пользу Хачанова (14-й номер посева). Баутиста-Агут выступал без номера. В третьем круге россиянин сыграет против победителя матча между итальянцем Лучано Дардери (17) и испанцем Мартином Ландалус-Лакамброй, который пробился на турнир через квалификацию.

Хачанову 29 лет, он занимает 15-е место в рейтинге ATP. На счету россиянина семь побед на соревнованиях под эгидой организации в одиночном разряде. Лучшим результатом теннисиста на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата США (2022) и Открытого чемпионата Австралии (2023). В 2021 году Хачанов стал серебряным призером Олимпийских игр в одиночном разряде, а в составе российской команды — обладателем Кубка Дэвиса.

37-летний Баутиста-Агут располагается на 89-й позиции мирового рейтинга. Испанец выиграл 12 титулов ATP в одиночном разряде. На турнирах Большого шлема испанец однажды дошел до полуфинала — на Уимблдоне 2019 года. В составе сборной Испании он стал победителем Кубка Дэвиса (2019).

Соревнование в Майами проводится на покрытии «хард» и относится к категории «Мастерс», престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир ATP. Финал запланирован на 29 марта. Призовой фонд турнира составляет $9,4 млн. Его действующим победителем является Якуб Меншик из Чехии.

Узнать больше по теме
Майами: город небоскребов, океана и международной торговли
Майами — один из самых известных городов США, расположенный на юго-востоке страны. Этот мегаполис считается важным финансовым, туристическим и транспортным центром. С недавних он пор он приобрел известность и на дипломатическом треке, став площадкой для переговоров с РФ.
Читать дальше