Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волгоградской области отменена девятичасовая беспилотная опасность

21 марта в Волгоградской области отменена действовавшая всю ночь беспилотная опасность. Соответствующую рассылку смс-сообщений в 7:03 начало МЧС России.

— Экстренная информация РСЧС (Волгоградская область). Внимание! Отбой беспилотной опасности, — говорится в оповещениях.

По информации специалистов, жители и гости Волгоградской области теперь могут безопасно находиться на открытых участках улиц, а также подходить к окнам.

Отметим, режим беспилотной опасности был объявлен в регионе 20 марта в 21:57. Позже Минобороны сообщило о ликвидации в вечерние часы БПЛА в воздушном пространстве Волгоградской области. Ближе к полуночи Росавиация также ввела ограничения на использование воздушного пространства регионального центра гражданской авиацией.

Фото из архива ИА «Высота 102».

