Telegram — всё: до блокировки мессенджера остались считанные дни

В последние дни интернет-пространство бурлит сообщениями о проблемах с доступом к одному из самых популярных мессенджеров — Telegram. Наблюдаются перебои в работе сервиса, касающиеся как отправки сообщений, так и загрузки медиафайлов, что порождает слухи о приближающейся блокировке.
Блокировка совсем близко.
СМИ писали, что Telegram в России могут заблокировать 1 апреля. Однако проблемы с работой мессенджера начались едва ли не с начала марта. К 20 марта многие пользователи не могут полноценно пользоваться мессенджером.
Председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко в разговоре с aif.ru выразил мнение, что основатель Telegram и государство не смогут прийти к компромиссу.
«Вряд ли Дуров пойдет навстречу, поэтому, судя по настроению государства, Telegram заблокируют. С точки зрения технологий, не думаю, что эта блокировка будет чем-то отличаться от других сервисов и будет похожа на блокировки других сервисов, например YouTube», — сказал Клименко.
Сможет ли Telegram обойти блокировки.
В 2018 году мессенджер уже блокировали в РФ, но ограничения были сняты в 2020 году. Герман Клименко считает, что повторение сценария 2018 года в нынешних реалиях крайне маловероятно.
«Думаю, что вариант 2018 года не пройдет. Тогда блокировали тупо по IP раз в сутки, у Роскомнадзора ничего не было. Сейчас у РКН есть технические средства противодействия угрозам (ТСПУ), которые стоят у операторов, мониторят трафик и блокируют VPN. Я думаю, что какие-то встроенные прокси будут внутри Telegram, это может быть каким-то коротким решением проблемы, но варианта, что мессенджер будет полностью функционировать, а Роскомнадзор за этим будет наблюдать, точно не будет. В этот раз повторения истории 2018 года не будет», — пояснил эксперт.
Клименко также отметил, что Дуров «не делает ничего для того, чтобы мессенджер смог продолжить работу в России».
Он подчеркнул, что Роскомнадзор планомерно блокирует VPN-сервисы, и их число постепенно сокращается.
Альтернативы Telegram.
В контексте возможной блокировки Telegram, возникает вопрос о достойных альтернативах. Эксперт предлагает рассмотреть уже существующие отечественные платформы.
«Я давно в Max… Что во “ВКонтакте” переписываться, что в Max, какая разница», — сказал Клименко.
СМИ, в частности Forbes, со ссылкой на источники, публиковали информацию о том, что Роскомнадзор якобы испытывает трудности с объемом блокировок, так как его средства фильтрации трафика перегружены. Это может объяснять случаи, когда ранее заблокированные ресурсы временно становятся доступны.
Однако, представители Роскомнадзора, комментируя подобные публикации, настаивают на обратном, утверждая, что у ведомства достаточно мощностей для блокировок ресурсов в интернете.