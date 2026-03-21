Мошенники начали использовать новую схему обмана россиян через маркетплейсы

Мошенники начали взламывать аккаунты россиян в интернет-магазинах, изучать истории покупок, а затем под видом продавцов предлагать купить такой же товар по более выгодной цене, крадя деньги. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на «МТС Защитник».
По данным источника, мошенники получают доступ к аккаунтам пользователей на маркетплейсах и специализированных онлайн-площадках — например, где продаются медицинская техника, товары для животных или редкие запчасти.
Изучив историю просмотров и покупок, злоумышленник связывается с потенциальной жертвой по телефону, представляясь частным продавцом или сотрудником небольшого магазина. Он предлагает именно тот товар, который пользователь недавно искал, но по заметно заниженной цене. После этого аферист отправляет ссылку якобы для внесения предоплаты — на деле это мошеннический инструмент.
Опасность схемы заключается в ее персонализации. Человеку не делают абстрактное предложение — ему предлагают конкретный товар, к которому он уже проявлял интерес. Это снижает уровень недоверия: жертва теряет бдительность и воспринимает ситуацию как удачную находку по выгодной цене.
Эксперты подчеркивают, что реальные продавцы на маркетплейсах и представители небольших компаний не продвигают акции по телефону и не отправляют ссылки для оплаты вне официальных платформ.
— Подобные сделки стоит совершать только внутри проверенных торговых площадок, не переходя на внешние ресурсы. В случае возникновения такой ситуации не передавайте личную информацию, не переходите по подозрительным ссылкам и немедленно прекратите диалог. Перепроверьте информацию о товаре и продавце через официальные ресурсы, — отметили аналитики в беседе с агентством.
Мошенники также используют в своих схемах обмана фразы вроде «ускорим приложение», «разблокируем интернет» и «снимем ограничения». Цель преступников — получить доступ к сообщениям, банковским приложениям и кодам подтверждения.