Гол Никишина в овертайме принес «Каролине» победу над «Торонто» в НХЛ

Россиянина признали первой звездой встречи.

ВАШИНГТОН, 21 марта. /ТАСС/. Российский защитник «Каролины» Александр Никишин забросил шайбу в овертайме в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Торонто».

Никишин поразил ворота соперника спустя 41 секунду после начала овертайма. «Каролина» одержала победу со счетом 4:3. Россиянина признали первой звездой встречи.

Для Никишина, который проводит первый полноценный сезон в НХЛ, это 10-я шайба в регулярном чемпионате. Также защитник сделал 17 результативных передач в 68 встречах.

«Каролина» возглавляет турнирную таблицу Столичного дивизиона с 94 очками по итогам 69 матчей. «Торонто» идет на последней, 8-й строчке Атлантического дивизиона, имея на счету 71 очко после 70 игр. В следующем матче «Каролина» встретится на выезде с «Питтсбургом» 22 марта, «Торонто» в этот же день сыграет в гостях против «Оттавы».

В другом матче игрового дня российский нападающий «Калгари» Матвей Гридин сделал результативный пас в домашней игре против «Флориды» (4:1). Ворота гостей защищал россиянин Даниил Тарасов, который отразил 32 броска из 36.

