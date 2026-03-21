Гол Никишина в овертайме принес «Каролине» победу над «Торонто» в НХЛ

«Каролина» возглавляет турнирную таблицу Столичного дивизиона с 94 очками по итогам 69 матчей. «Торонто» идет на последней, 8-й строчке Атлантического дивизиона, имея на счету 71 очко после 70 игр. В следующем матче «Каролина» встретится на выезде с «Питтсбургом» 22 марта, «Торонто» в этот же день сыграет в гостях против «Оттавы».