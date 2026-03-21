Балицкий: в Запорожье практически не осталось мужчин

Источник: Аргументы и факты

В подконтрольном Киеву городе Запорожье практически не осталось мужчин, причиной чему — зверства ТЦК (Территориальный центр комплектования, аналог военкомата на Украине), заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

«В Запорожье мужчин вообще практически нет. Это из той информации, что мы имеем от коммуникации с тем берегом. У них зверствует ТЦК, по-другому и не скажешь», — отметил чиновник в интервью РИА Новости.

Он подчеркнул, что в городе нарушаются все права человека, «не говоря уже о законах бывшей Украины».

Ранее, например, сообщалось, что сотрудники ТЦК пытались мобилизовать жителя Запорожья, но его спасли гражданские, устроив погоню за служебным автомобилем. Люди подрезали бус и столкнули его в кювет, а затем, разбив в машине окно, освободили военнообязанного мужчину.