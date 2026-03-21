Кадаков: после зимнего простоя авто надо проверить тормоза и аккумулятор

Автоэксперт, главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков рассказал aif.ru, как подготовить к летнему сезону машину, которая простояла всю зиму без движения.
«Всё зависит от конкретного автомобиля. У меня есть машины, которые могут долго стоять без движения — потом я просто сажусь и еду. Ничего с ними делать не нужно, современные автомобили на это рассчитаны. Другое дело — старая машина. Даже при постоянной эксплуатации она едет с грехом пополам, а после простоя может и вовсе не завестись. Если такое случилось, значит, нужно разбираться с аккумулятором. Скорее всего, он полностью разряжен. В таком случае его надо либо зарядить, либо заменить новым», — сказал Кадаков.
После долгой стоянки стоит проверить тормозные механизмы, обратил внимание эксперт. Со временем они могут закиснуть или проржаветь.
«Особенно часто это случается с тормозными колодками. Барабанные “прикипают” очень часто, но и дисковые — тоже, особенно если оставить машину на ручнике… Иногда электронная система зажимает колодки так, что они намертво “прикипают” к дискам или барабанам, и с этим тоже нужно разбираться. В остальном каких-то больших проблем возникнуть не должно», — подытожил Кадаков.