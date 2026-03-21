Бизнесмена, бросившего гранату в людей в Хабаровске, взяли под стражу

Фигурант утверждает, что действовал в рамках необходимой самообороны, потому что молодые люди якобы угрожали ему оружием.

В Хабаровске 40-летнему жителя Охотского округа, бросившего боевую гранату в молодых людей, с которыми у него произошла ссора, взяли под стражу. Об этом сообщили в Следственном комитете по Хабаровскому краю и ЕАО.

19 марта вечером предприниматель, приехавший в краевую столицу по рабочим вопросам, поссорился с четырьмя местными жителями, с которыми, как выяснилось, был ранее знаком. По словам подозреваемого, он пытался уйти от конфликта во дворы, но троица последовала за ним. В какой-то момент нервы сдали — в районе улицы Хабаровской, неподалёку от ТЦ «Большая медведица», мужчина вытащил гранату и бросил её под ноги преследователям.

Раздался мощный взрыв. На асфальте образовалась воронка диаметром около полуметра, осколки разлетелись на десятки метров. Никто из людей, к счастью, не пострадал, но несколько машин оказались повреждены. Сам фигурант утверждает, что действовал в рамках необходимой самообороны, потому что молодые люди якобы угрожали ему оружием.

Сейчас следователи проверяют все обстоятельства происшествия, в том числе версию о самообороне и происхождение гранаты. Расследование продолжается.

Суд удовлетворил ходатайство следователя и отправил обвиняемого в СИЗО. Оперативное сопровождение дела осуществляет УФСБ России по Хабаровскому краю.