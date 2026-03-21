Около 90 БПЛА уничтожены в Ростовской области ночью и утром 21 марта

В ночь на субботу, 21 марта, в небе над Ростовской областью силами ПВО были уничтожены вражеские беспилотники в девяти районах Дона. Об этом рано утром сообщил глава региона Юрий Слюсарь.
— Порядка девяти десятков БПЛА отражены в девяти районах области, — уточнил губернатор.
Речь идет о Чертковском, Миллеровском, Тарасовском, Боковском, Милютинском, Шолоховском, Кашарском, Красносулинском и Каменском районах.
Атака началась ночью и продолжалась до утра. По предварительным данным, разрушений на земле нет. Информация о пострадавших также не поступала. Сведения будут уточняться по мере поступления.
Власти предупреждают: опасность атак беспилотников в регионе сохраняется. Жителей просят соблюдать осторожность.
