В Иркутской области ввели режим повышенной готовности из-за угрозы паводков

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев подписал указ о введении режима повышенной готовности в регионе с 18 марта до особого распоряжения. Решение принято в связи с неблагоприятным гидрологическим прогнозом развития весеннего половодья на реках области. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
«Руководителям исполнительных органов государственной власти региона поручено организовать дежурство руководящего состава, а также принять дополнительные меры по подготовке сил и средств при получении прогнозов об опасных и неблагоприятных метеорологических условиях», — говорится в документе.
Главам муниципальных образований рекомендовано обеспечить бесперебойное функционирование систем жизнеобеспечения, объектов социальной сферы, коммунальных служб, а также систем теплоснабжения и энергоснабжения. Особое внимание необходимо уделить готовности муниципальных систем оповещения в населенных пунктах, попадающих в зону риска подтоплений. Информацию о возможных угрозах следует доводить до жителей через СМИ и другие каналы связи.
Кроме того, в зонах возможного подтопления предстоит подготовить системы ливневой канализации, сточные канавы и средства для откачки воды.
В указе также определены мероприятия на период действия режима повышенной готовности для профильных министерств региона, Главного управления МЧС России по Иркутской области, Центра по гражданской обороне и защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и других ведомств.
Ответственным за проведение мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций назначен первый заместитель губернатора Роман Колесов.