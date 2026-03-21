Клименко назвал, чем можно заменить Telegram

В России альтернативой мессенджеру Telegram, блокировку которого ожидают в ближайшее время, станут VK и Мах. Об этом aif.ru заявил председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.
В последние дни пользователи Telegram стали активно жаловаться на доступность мессенджера. Наблюдаются проблемы как с отправкой текстовых сообщений, так и с загрузкой медиафайлов. СМИ утверждали, что мессенджер могут заблокировать 1 апреля.
«Я давно в Max… Что во “ВКонтакте” переписываться, что в Max, какая разница», — отметил Клименко.
По мнению эксперта, Telegram заблокируют в ближайшее время.