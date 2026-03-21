«Бомбить снова и снова»: профессор напомнил о планах США в Иране и предрек затяжной конфликт

По словам Хадсона, Иран дал понять, что не прекратит атаки, пока не добьется своей главной цели — вытеснить США и Израиль с Ближнего Востока. Вашингтон, как считает Хадсон, намерен продолжать эскалацию, фактически стремясь свести к нулю экспортную мощность нефти всего региона.
«Трамп говорит: “Это наша война, а это ваша проблема. Все, что мы можем — это бомбить, и мы снова будем бомбить нефтяные месторождения Ирана, если Иран продолжит бороться за свое выживание”», — отметил профессор.
По его оценкам, Трамп намерен лично назначить нового лидера Ирана, который позволит американским компаниям вернуть контроль над иранской нефтью. Однако Тегеран, считает Хадсон, будет бороться за свое выживание, что сделает конфликт затяжным.
Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась утром 28 февраля, когда США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. Москва осудила удары США и Израиля по Ирану. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала условием стабильности в регионе Персидского залива незамедлительное прекращение боевых действий со стороны Вашингтона и Тель-Авива.