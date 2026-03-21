Власти назвали причину транспортного коллапса на площади Гайдара в Перми

В Перми вечером 20 марта возникли серьёзные пробки в районе площади Гайдара. Как сообщили в краевом министерстве транспорта, причиной стала авария на электросетях.
По данным ведомства, кабель повредили ещё днём во время строительных работ рядом с площадью. В результате обрыва отключились светофоры и уличное освещение на участке от улицы Ленина до шоссе Космонавтов.
К 21:17 специалисты смогли восстановить линию, однако подача электричества на саму площадь ещё не была возобновлена. Из-за этого светофоры продолжали не работать. На месте ситуацию устраняли сотрудники «Россети Урал» и Центра безопасности дорожного движения региона. Горожанам рекомендовали по возможности объезжать этот участок.
Проблемы с движением начались около 17:00 — тогда на площади и прилегающих дорогах начали быстро расти заторы. В частности, пробка на улице Ленина в сторону Перми II растянулась от улицы Попова.