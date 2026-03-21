Умер звезда сериала «Баффи — истребительница вампиров» Николас Брендон

Американский актер Николас Брендон, известный по роли в культовом сериале «Баффи — истребительница вампиров», ушел из жизни в возрасте 55 лет. О его смерти сообщили родственники, опубликовав прощальное обращение на странице артиста в социальной сети.
Близкие актера отметили, что он скончался во сне, и причиной смерти стали естественные обстоятельства.
Николас Брендон запомнился зрителям по ролям в таких проектах, как сериалы «Мыслить как преступник» (2007−2014), а также фильмы «Связь» (2013) и «Рождественский убийца» (2024). Однако наибольшую известность ему принесло участие в вампирской саге «Баффи — истребительница вампиров», которая выходила на экраны с 1997 по 2003 год.
