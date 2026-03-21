В Хабаровском крае высадят тонну семян корейской сосны

К 2030 году край должен был выйти на превышение воспроизводства лесов над их выбытием на 112%, однако уже в 2025 году этот коэффициент составил 227,1%, добавили в минлесхозе. Благодаря этому регион остаётся лидером по лесовосстановлению на Дальнем Востоке.