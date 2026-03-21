В Хабаровском крае высадят тонну семян корейской сосны

В Хабаровском крае подготовили к посадке целую тонну семян корейской сосны. Семена прошли специальную процедуру снегования — их выдержали в растворе, а потом закопали в снег, чтобы имитировать природные условия и повысить всхожесть, сообщили в министерстве лесного хозяйства и лесопереработки края.
Работы идут в рамках президентского нацпроекта «Экологическое благополучие», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным. В этом году в «Хабспецхозе» впервые применили новую технологию: стратификацию с химической обработкой. Благодаря этому саженцы становятся крепче и лучше переносят суровый дальневосточный климат.
Мощностей краевого учреждения хватает, чтобы полностью обеспечить регион саженцами для восстановления лесов. С этого года специалисты начнут выращивать ещё и декоративные деревья, кустарники и цветы — для озеленения городов и создания комфортной городской среды.
По поручению губернатора Дмитрия Демешина уже скоро улицы Хабаровска и других населённых пунктов украсят яркой зеленью и цветами. Это позволит сделать регион не только экологичнее, но и уютнее для жителей.
К 2030 году край должен был выйти на превышение воспроизводства лесов над их выбытием на 112%, однако уже в 2025 году этот коэффициент составил 227,1%, добавили в минлесхозе. Благодаря этому регион остаётся лидером по лесовосстановлению на Дальнем Востоке.