Семью миллионера перезахоронили через суд

23 марта 2022 года всю Россию потрясла трагедия в двух шагах от Нижегородского кремля. В элитной двухуровневой квартире нашли тела 43-летнего бизнесмена Василия Мельникова, его жены Галины и двух сыновей — 10-летнего Тимофея и четырёхлетнего Саввы. Все были с колото-резаными ранами. Сначала разрабатывали версию, что с семьёй расправились грабители. Но правда оказалась гораздо страшнее: самых родных людей отправил на тот свет сам бизнесмен. Мать Галины спустя годы добилась, чтобы её дочь и внуки не покоились рядом с ним. Жуткую историю вспомнил nn.aif.ru.
Вернулись с Мальдив и погибли.
Полиция, машина Следственного комитета, полосатые ограничительные ленты, перегораживающие доступ, — в тихом дворе элитного дома на улице Минина весеннее утро выдалось совсем не тихим. Соседи шептались, что квартире в угловом подъезде четыре трупа — погибла вся семья бизнесмена Мельникова. «Все ошарашены случившимся. Не знаю, кем были покойные, да и какая разница, когда такая трагедия…», — рассказывал тогда nn.aif.ru местный житель.
Жильцы дома не понимали, кто и зачем мог такое сотворить. Люди отзывались о Мельниковых как о дружной спокойной семье. Вроде бы родители и дети совсем незадолго до беды вернулись из отпуска с Мальдив — довольные, загорелые…
По данным следствия, тела нашла няня Тимофея и Саввы. Утром она пришла в квартиру, открыла дверь своим ключом и увидела на кроватях окровавленную Галину и мальчиков. Няня вызвала полицию и «скорую помощь». В ванной полиция обнаружила тело главы семьи Василия Мельникова, и тоже с ножевыми ранениями.
В это время мать Галины Мельниковой Елена Грошева безуспешно пыталась дозвониться до родных. «Звоню няне — трубку берёт следователь, — рассказывала Елена Грошева в документальном фильме журналиста Еленой Погребижской. — У меня телефон из рук выпал. Подобрала, говорю: “Убили мою семью, моих детей?” Он в ответ: “Очевидно, да, приезжайте”.
Следствие не обнаружило в квартире следов посторонних людей. После этого основной стала версия о том, что убийство совершил глава семьи.
По словам Елены Грошевой, спустя полгода следствие показало ей записку от зятя. Вкратце: он не хотел оставлять любимую жену и детей одних на Земле. Мол, был с семьей при жизни, будет и после смерти.
Снотворное и два удара в сердце.
Но что же толкнуло Василия Мельникова на столь страшное преступление? Мельников был успешным бизнесменом, с 2003 года возглавлял компанию, которая поставляла в России медицинское оборудование, реагенты и расходные материалы для лабораторий медицинских учреждений.
Дела предпринимателя шли хорошо, контрагенты компании действовали в Мордовии, Чувашии, Марий Эл, Пензенской, Ульяновской и Саратовской областях и в самой Нижегородской области.
Правда, по некоторым данным, в 2022 году с вводом антироссийских санкций у фирмы начались финансовые проблемы, её счета блокировали, говорится в фильме Елены Погребижской. Но буквально за неделю до страшных событий компания Мельникова выиграла конкурс по очередной госзакупке для нижегородской детской больницы, выяснил nn.aif.ru.
По версии следствия, Мельников резко изменился как раз после отпуска на Мальдивах. Именно там бизнесмен узнал о блокировке счетов фирмы. Домой он вернулся подавленным, агрессивным.
Мать Галины рассказала, что дочь в последнее время жаловалась ей на зятя: он стал грубоват, особенно со старшим сыном. Няне Галина призналась, что муж предложил им с детьми «переехать на облачко». Правда, потом сказал, что пошутил.
Тем не менее, Галина восприняла всё всерьёз и решила действовать: за пять дней до трагедии она отвезла мужа к психиатру, тот прописал мужчине антидепрессанты.
Елена Грошева добавляет, что из-за перемен в настроениях супруга Галина нервничала, плохо спала и принимала снотворное. Мать предполагает, что этот факт мог стать роковым в ночь убийства: дочь не могла быстро отреагировать на нападение: «Хотя как отреагируешь, когда тебе коленом на грудь, горло перерезали, а потом ещё два удара в сердце?».
Подальше от главы семьи.
Убитую горем мать и бабушку ожидало ещё одно страшное испытание. Сначала тёща не верила, что с её родными расправился зять. Записка, в которой он что-то пытается объяснить, попала ей в руки спустя месяцы после похорон близких. Мельников просил кремировать его с Галиной и детьми и похоронить всех в одной урне, чтобы быть вместе и после смерти.
Узнав, кто отправил дочь и внуков на тот свет, Елена Грошева приняла решение перезахоронить их. Но когда началась процедура эксгумации, родственники Василия Мельникова через суд прервали процесс. Оказалось, бабушка не имеет на это права.
Покойного Василия посмертно признали невменяемым. Более того, следствие установило: юридически как последний погибший член семьи именно он считается владельцем всего совместно нажитого имущества. Далее имущество по праву наследования перешло сводному брату Василия, а родственникам зверски убитой Галины не досталось ничего.
Елене Грошева со слезами на глазах просила отдать ей хотя бы останки дочери и внуков. «Если бы не он их убил, я бы оставила всех рядом. Но так же нельзя!» — говорила убитая горем мать.
По словам адвоката родных Василия Мельникова, Алексея Князева, его доверители не хотели разрешать перезахоронение, поскольку считают это кощунством.
Однако суд решил иначе. Он позволил маме и бабушке перезахоронить дочь и внуков. «Когда судья прочитала решение, у меня слёзы брызнули из глаз, — рассказывала Елена Грошева. — Галенька хотела, чтобы я всё вынесла ради них. Я всё сделаю, памятник достойный поставлю».
Сейчас Галина, Тимофей и Савва покоятся отдельно от главы семьи.