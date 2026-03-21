Инспекторы назвали самые популярные нарушения ПДД среди жителей Башкирии

1700 административных протоколов за сутки составили сотрудники республиканской Госавтоинспекции. 39 водителей поймали пьяными, пять из них решили нарушить закон повторно.
Инспекторы отметили, что самым популярным нарушением ПДД за минувшие сутки стала неправильная перевозка детей — 75 фактов. На втором месте — выезд на встречную полосу — 27 фактов и «бронзу» антирейтинга получили водители, которые сели за руль будучи лишенным водительского удостоверения — 9 фактов.
В ГАИ Башкирии напомнили, что о грубых нарушениях правил дорожного движения можно сообщить по телефону 8−347−279−32−92 или в чат-бот Госавтоинспекции и, возможно, спасти чью-то жизнь.