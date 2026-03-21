Новая поликлиника Краснофлотского района Хабаровска начала приём пациентов

«С открытием нового корпуса поликлиника выходит на совершенно другой уровень. Район активно растёт, к нам уже прикреплено около 70 тысяч человек, и эта цифра будет только увеличиваться. Благодаря новому зданию мы сможем лучше распределять пациентов, создать врачам комфортные условия и сделать помощь жителям ещё доступнее и качественнее», — отметил исполняющий обязанности главного врача Евгений Кузьмич.