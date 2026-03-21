Новая поликлиника Краснофлотского района Хабаровска начала приём пациентов

В Хабаровске открылся новый корпус поликлиники больницы имени Войно-Ясенецкого в Краснофлотском районе. Современное здание площадью больше 1,7 тысячи квадратных метров построили по федеральной программе модернизации первичного звена здравоохранения, сообщили в министерстве здравоохранения Хабаровского края.
Строительство завершили в марте 2026 года. Новый корпус позволяет разгрузить старое здание и принять больше пациентов. Сейчас к поликлинике прикреплено около 70 тысяч человек, и эта цифра растёт вместе с развитием района.
С открытием корпуса условия для врачей и пациентов сильно изменились. Раньше несколько специалистов вынуждены были принимать в одном кабинете, теперь у каждого отдельное просторное помещение. На первом этаже уже работают хирург, невролог, офтальмолог и кабинет УЗИ-диагностики.
В ближайшее время к ним присоединятся ещё 15 специалистов разных профилей — кардиолог, уролог, гастроэнтеролог, ревматолог, онколог и другие. Всё оборудование поступило по федеральному проекту и относится к экспертному классу, что позволяет проводить диагностику точнее и быстрее прямо на месте.
«С открытием нового корпуса поликлиника выходит на совершенно другой уровень. Район активно растёт, к нам уже прикреплено около 70 тысяч человек, и эта цифра будет только увеличиваться. Благодаря новому зданию мы сможем лучше распределять пациентов, создать врачам комфортные условия и сделать помощь жителям ещё доступнее и качественнее», — отметил исполняющий обязанности главного врача Евгений Кузьмич.
Первые пациенты уже пришли на приём и отметили комфорт и отсутствие очередей. Запись к узким специалистам сейчас занимает до двух недель, но с запуском всех кабинетов это время планируют сократить вдвое.