Аэропорт Уфы временно приостановил полеты

Источник: Аргументы и факты

Росавиация сообщила о введении ограничений на приём и выпуск авиарейсов в аэропорту Уфы — это уже восьмой российский аэропорт, принявший такие меры с начала текущих суток.

В пресс‑службе ведомства уточнили, что ограничения введены для обеспечения безопасности полётов.

На фоне угрозы атак беспилотных летательных аппаратов аналогичные меры ранее были приняты в воздушных гаванях Ижевска, Пскова, Нижнекамска, Казани, Бугульмы, Самары и Ульяновска. Отмечается, что утром ограничительные меры в аэропорту Пскова были отменены.

Напомним, накануне стало известно о ликвидации в Харьковской области группы дроноводов из спецподразделения украинской нацгвардии Lasar S Grou.