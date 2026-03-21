Летом в Перми отметят 20-летний юбилей фестиваля КАМWА

Музыкальные события запланированы на конец июля-начало августа.

Двадцатилетие фестиваля КАМWА отметят в Перми летом, рассказали в сообществе продюсерского центра фестиваля «KAMWA — живой поток времени» в соцсети «Вконтакте».

«Мы решили встретиться вновь. Без громких речей и пышных салютов. Для близких, для друзей, кто помнит и скучает по духу и хорошей музыке…» — объяснили организаторы.

Небольшие музыкальные события в честь юбилея фестиваля запланированы в Перми на конец июля и начало августа.

Напомним, масштабный международный этнофутуристический фестиваль KAMWA проходил в Прикамье с 2006 по 2018 годы. Мероприятия длились несколько дней и собирали десятки тысяч зрителей. 31 июля 2018 года, после того как в Хохловке прошла 13-я по счёту «Камва», директор фестиваля Наталия Шостина сообщила в соцсети, что фестиваль стал последним.