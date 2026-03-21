Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Взорвавшему гранату в Хабаровске мужчине избрали меру пресечения

В Хабаровске избрали меру пресечения мужчине, взорвавшего гранату.

Источник: РИА "Новости"

ВЛАДИВОСТОК, 20 мар — РИА Новости. Мужчина, взорвавший гранату на улице Хабаровска, заключён под стражу на два месяца, сообщили РИА Новости в следственном управлении СК РФ по Хабаровскому краю и ЕАО.

В четверг вечером мужчина в ходе конфликта с тремя ранее не знакомыми ему прохожими метнул гранату на одной из улиц Хабаровска. В результате взрыва никто не пострадал, осколки гранаты повредили четыре автомобиля. Злоумышленника задержала полиция.

«На два месяца», — сказал собеседник агентства, сообщив об избрании задержанному меры пресечения в виде заключения под стражу.

В пятницу в соцсетях начала распространяться информация о том, что мужчина метнул гранату, защищаясь от тех, кто в него стрелял. В СУСК по Хабаровскому краю и ЕАО рассказали РИА Новости, что эта версия проверяется. Ранее в ведомстве сообщили агентству, что граната у мужчины хранилась с 2000-х годов.