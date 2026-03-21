В Красноярском крае за 25 лет к омбудсмену обратились 102 тысячи человек

В Красноярском крае за 25 лет работы уполномоченного по правам человека к нему обратились 102 тысячи человек. Такие данные озвучены правительством края в связи с юбилеем. А вот данные за 2025 год: более 8,5 тысяч жителей края, среди которых 450 — участники СВО и члены их семей.
Омбудсмен Марк Денисов встретился с главой региона Михаилом Котюковым и обсудил темы, с которыми люди идут за защитой: вопросы жилья, социального обеспечения, материнства и детства. Отдельно остановились на проблемах участников спецоперации — от розыска пропавших до прохождения военно-врачебной комиссии.
Добавим, что летом 2026 года в Красноярске состоится координационный совет уполномоченных Сибирского федерального округа. Главной темой станет защита прав людей с ограниченными возможностями здоровья.