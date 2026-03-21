Красноярцам рассказали, кому полезен гранатовый сок и как его правильно пить

Специалисты красноярского Роспотребнадзора объяснили, чем гранатовый сок может быть полезен для здоровья и в каких случаях от него лучше отказаться.
Гранатовый сок содержит природные антиоксиданты — флавоноиды, а также витамины С, Р, В6 и В12, которые укрепляют иммунитет, сосуды и нервную систему. В нем есть калий для сердца, магний для нервной системы, медь для усвоения железа и само железо для профилактики анемии. Особенно он полезен в период восстановления после болезней, пожилым людям и при низком гемоглобине.
Однако врачи предупреждают: из-за высокой кислотности сок лучше разбавлять водой, а пить через трубочку — так меньше риск повредить зубную эмаль. После употребления рот стоит прополоскать. С осторожностью его нужно пить при гастрите с повышенной кислотностью, язве желудка и склонности к запорам. Маленьким детям сок давать не рекомендуется.
При покупке стоит выбирать стеклянную тару, чтобы оценить цвет. Настоящий сок должен быть красно-бордовым и прозрачным, а в составе не должно быть добавленного сахара. Хранить напиток нужно в темном месте, поэтому если в магазине он стоит под прямым светом, лучше присмотреть другой вариант.
Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.