Красноярцам рассказали, кому полезен гранатовый сок и как его правильно пить

Гранатовый сок содержит природные антиоксиданты — флавоноиды, а также витамины С, Р, В6 и В12, которые укрепляют иммунитет, сосуды и нервную систему. В нем есть калий для сердца, магний для нервной системы, медь для усвоения железа и само железо для профилактики анемии. Особенно он полезен в период восстановления после болезней, пожилым людям и при низком гемоглобине.