В Краснофлотском районе Хабаровска построена новая поликлиника

В Хабаровске завершилось строительство нового корпуса поликлиники больницы имени А. М. Войно-Ясенецкого. Здание площадью более 1,7 тыс. кв. метров возведено по программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», инициированного президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает ИА «хабаровский край сегодня».
Новый объект разгрузит существующее здание. Если раньше несколько специалистов были вынуждены вести прием в одном кабинете, то теперь для них предусмотрены отдельные просторные помещения. На первом этаже уже работают кабинеты хирурга, невролога, офтальмолога и УЗИ-диагностики. В ближайшее время к ним присоединятся ещё 15 врачей разных профилей: кардиолог, уролог, гастроэнтеролог, ревматолог, онколог и другие.
— С открытием этого корпуса учреждение выходит на другой уровень. Новая поликлиника позволит распределить потоки пациентов и дать врачам возможность работать в современных условиях, — отметил исполняющий обязанности главного врача Евгений Кузьмич.
Новый корпус полностью укомплектован техникой, поступившей по федеральному проекту. Вся диагностика теперь выполняется на месте, оборудование экспертного класса автоматизировано, что повышает точность исследований и исключает ошибки.
— Кабинеты очень просторные, продолжается поступление современного оборудования. Пациентов больше не приходится направлять в другие корпуса, — рассказала заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической работе Татьяна Шведок.
Сегодня запись к узким специалистам возможна в течение двух недель, но с запуском всех кабинетов это время сократится вдвое.