В Хабаровском крае закрыли сразу семь ледовых переправ

В Хабаровском крае резко сократилось число действующих ледовых переправ. За последние дни прекратили работу семь автозимников, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю.
В Хабаровском районе закрыты проезды по рекам Кур и Тунгуска на дорогах к сёлам Новокуровка и Победы. В Охотском районе завершила работу переправа на реке Охота между посёлком Охотск и селом Арка. В Ульчском районе перестали функционировать пять переправ, которые связывали сёла Дуди — Савинское, Киселёвка — Циммермановка, Тахта — Кальма, Кальма — Тыр и Тыр — Сусанино.
Сейчас на контроле инспекторов ГИМС остаются всего 15 ледовых переправ. Обслуживающие организации уже демонтировали дорожные и информационные знаки, а выезды на лёд заблокировали. Это сделано, чтобы никто не рисковал жизнью.
МЧС предупреждает: выезжать на водоёмы в местах закрытых переправ крайне опасно. Там высокий риск провала под лёд людей и техники. Самостоятельно пробитые колеи на реках тоже смертельно рискованны из-за таяния покрова.
Там, где переправы ещё работают, важно строго соблюдать знаки и не превышать допустимую грузоподъёмность. С потеплением лёд становится тоньше, и даже вчера безопасный маршрут сегодня может стать ловушкой. Сотрудники МЧС просят жителей быть максимально осторожными.