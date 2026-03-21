В Хабаровском крае закрыли сразу семь ледовых переправ

В Хабаровском районе закрыты проезды по рекам Кур и Тунгуска на дорогах к сёлам Новокуровка и Победы. В Охотском районе завершила работу переправа на реке Охота между посёлком Охотск и селом Арка. В Ульчском районе перестали функционировать пять переправ, которые связывали сёла Дуди — Савинское, Киселёвка — Циммермановка, Тахта — Кальма, Кальма — Тыр и Тыр — Сусанино.