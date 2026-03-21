Горнолыжный сезон в Арсеньеве продлили до 22 марта из-за обильного снега

Благодаря снежной зиме горнолыжный сезон на курорте «Арсгора» в Арсеньеве продлился до 22 марта. Как сообщил губернатор Приморья Олег Кожемяко, посетивший склоны, состояние трасс остаётся отличным. С начала сезона объект посетили 35 тысяч любителей активного отдыха, что подтверждает высокий спрос.
Власти намерены продолжать развитие инфраструктуры. По словам губернатора, в планах — утепление кресельных подъёмников, ввод в эксплуатацию гостиницы и прокладка новых трасс на северо-восточном склоне. К следующему сезону, стартующему в конце ноября 2026 года, курорт заработает в полном объёме.
Комплекс включит гостиницы и апартаменты, рестораны, магазины, детский клуб, парковки, водно-оздоровительный центр и новые трассы различной сложности — от синих до чёрных. Реализация проекта ведётся с использованием мер господдержки.
Курорт входит в территорию опережающего развития «Михайловский», работает в рамках дальневосточной концессии и интегрирован в мастер-план развития Арсеньева.
Замгендиректора КРДВ Сергей Скалий отметил, что благодаря комплексным мерам поддержки уже в следующем сезоне в Приморье откроется полноценный курорт со всей необходимой инфраструктурой.