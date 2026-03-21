Суд в Москве запретил объявления о продаже «Оземпика»

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Суд в столице запретил объявления на одном из онлайн-магазинов о продаже препарата «Оземпик» и жиросжигателя DNP, в составе которого содержится не предназначенное для человека вещество, следует из документов в распоряжении РИА Новости.
Из них следует, что сайт, на котором свободно продавался сильный жиросжигатель DNP, обнаружила прокуратура. Согласно материалам, в составе препарата содержится вещество, используемое при производстве красителей из дерева и тканей и не предназначенное для приема внутрь человеком. Также в материалах указано, что на сайте продавались препараты «Оземпик», «Сибутрамин» и ЕРН, продажа которых запрещена без рецепта.
Вход на ресурс был свободным, а целевой аудиторией его было русскоязычное население, отмечало надзорное ведомство. Прокуратура обратилась в суд в Москве с требованием признать информацию на сайте запрещенной к распространению.
«Административный иск… о признании информации запрещенной к распространению, — удовлетворить… Информацию… признать запрещенной к распространению на территории Российской Федерации», — сообщается в материалах инстанции.
Суд также постановил направить копию решения в Роскомнадзор для блокировки. В настоящее время ресурс не доступен.