Россиянам назвали размер необлагаемой выплаты от работодателя при рождении ребенка

«Увеличен с 50 тыс. рублей до 1 млн рублей необлагаемый размер материальной помощи от работодателя сотруднику, у которого родился ребенок. Если в течение первого года после пополнения в семействе работнику будет оказана такая помощь, она не будет облагаться налогом на доходы физических лиц теперь уже в пределах нового внушительного лимита», — отметила экономист в беседе с «РИА Новости».
По словам Голубцовой, меры социальной поддержки работников обычно определяются коллективным договором или локальным актом организации с учетом финансовых возможностей. Для получения выплаты необходимо заявление сотрудника, копия свидетельства о рождении.
«Помощь может быть оказана в полном объеме каждому родителю, даже если они работают в одной компании», — сказала экономист.
Отмечается, что сумма в 1 млн рублей, выплаченная в 2026 году, не будет облагаться НДФЛ и в том случае, если ребенок родился в 2025 году и на момент получения помощи ему еще не исполнилось года, следует из разъяснений Федеральной налоговой службы.
«Например, если ребенок родился в июне 2025 года, а материальная помощь в размере 1 млн рублей будет выплачиваться в феврале 2026 года. То есть именно эта сумма не будет облагаться НДФЛ», — отмечает ФНС.
Президент России Владимир Путин 27 февраля поручил правительству закрепить право многодетных семей на пособие при незначительном превышении показателя среднедушевого дохода. Соответствующее положение содержится в списке поручений президента по итогам прошедшей 21 января встречи с правительством, документ размещен на официальном сайте Кремля.