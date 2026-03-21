Реверсивное движение ввели на участке Университетского проспекта на острове Русский

Начать работы планировалось ещё 10 марта, но задержали старт работ на неделю. Проезжую часть по направлению вглубь острова перекрыли и раскопали, а на 200 метрах встречной полосы ввели реверсивное движение. Когда работы на этом участке закончатся, перекроют направление к Русскому мосту, реверсивным будет противоположный участок проспекта. Закончить всё планируют до 5 мая.
Чтобы проехать к КПП на Северных воротах, водителям придётся ехать к остановке «Кампус ДВФУ» и разворачиваться там. В зоне бывшего разворота к северному пропускному пункту автомобили теперь поворачивают на свою полосу движения, покидая реверсивный участок. По данным сервиса 2ГИС, к 14 часам субботы в зоне производства работ затор есть, но непродолжительный, у желающих погожим днём прогуляться по мысам Русского острова проблем возникнуть не должно.
Отопление потребители во время производства работ должны получать по временным сетям. Коммуникации ремонтируют, чтобы повысить качество теплоснабжения для объектов острова.
А запланированные работы по латке деформационных швов Рудневского моста завершили за ночь, как планировали. Щели, в которые можно было рассматривать транспортный поток по улице Снеговой, заложили брусчаткой, края смазали мастикой, засыпали горячим асфальтом и прошлись по нему катком. Заодно залатали нескольких мелких ям. Автомобильные заторы на мосту должны стать менее выраженными — раньше водители тормозили перед заездом на мост, чтобы не угодить в ямы.